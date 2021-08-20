Газ в Европе подорожал почти до 600 долларов за тысячу кубометров

Европейские биржевые цены на природный газ в понедельник с началом торгов на ICE Futures взлетели до 49 евро за кВт/ч или 598 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи, пишет metallurgprom.

В пятницу торги закрылись на отметке 586 долларов за тысячу кубометров.

С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у «Газпрома» действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода «Ямал-Европа». Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода «Северный поток 2». Вопросы регулирования работы магистрали в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих контролирующих органов.