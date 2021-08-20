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Минздрав расторгает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии

Минздрав расторгает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии

Минздрав расторгнет контракт с Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин из Индии. Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязательств по контрактам. Из 12 млн доз он поставил только 500 тысяч доз.

“Вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдет еще время, то есть до конца года он (препарат – ред.) может еще не получить преквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом”, – пояснил министр.

Он уточнил, что сейчас компания Crown Agents, которая была посредником между Украиной и Индией, ведет переговоры о расторжении контракта. Как рассказал министр, из госбюджета была предоплата за 2 млн доз Novavax, которую по контракту вернут Украине.

Напомним, в мае в Минздраве заявляли, что поставки вакцины Novavax в Украину начнутся в июле-августе. Индия приостановила экспорт вакцин из-за новой вспышки коронавируса в стране.

Кроме того, в мае американские СМИ писали, что Индия не планирует возобновлять поставки вакцин от коронавируса до октября 2021 года.

По материалам РБК-Украина
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