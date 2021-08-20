Правительство предлагает урегулировать вопрос безвозмездной передачи объектов электроэнергетики из государственной в коммунальную собственность

Об упрощении процедуры передачи в коммунальную собственность объектов электроэнергетики говорится в проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» (№ 5861).

Обосновывая необходимость принятия этого законопроекта, в Кабинете министров отметили, что в Минэкономики поступают предложения от органов исполнительной власти и местного самоуправления касательно урегулирования на законодательном уровне вопроса безвозмездной передачи из Государственной в коммунальную собственность объектов инженерной инфраструктуры электроэнергетики.

Речь идет, в частности, о трансформаторных подстанциях и электрических сетях для обеспечения органами местного самоуправления функционирование жилого фонда, бюджетных учреждений и организаций.

Сейчас ч. 4 ст. 7 Закона «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» установлено, что из государственной в коммунальную собственность вместе с жилым фондом передаются встроенные и пристроенные помещения, наружные сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотвода, а также здания, предназначенные для обслуживания этого фонда (бойлерные, котельные, канализационные и водопроводные сооружения, оборудование и т.д.). Однако бывают случаи, когда жилой фонд, передаваемый в коммунальную собственность, получает электроэнергию от трансформаторной подстанции, которая принадлежит к другому органу, уполномоченному управлять государственным имуществом.

По упрощению процедуры передачи из государственной в коммунальную собственность отдельного индивидуально определенного имущества, которое сейчас осуществляется по решению Кабинета Министров на основании согласия органа, уполномоченного управлять государственным имуществом, решения сессии соответствующего совета с обязательствами использовать отдельное индивидуально определенное имущество по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность, то законопроектом предусматривается осуществлять такую передачу по решению органов, уполномоченных управлять государственным имуществом.

Кроме того, для урегулирования передачи в коммунальную собственность объектов инженерной инфраструктуры электроэнергетики законопроектом предлагается дополнить перечень объектов, которые могут безвозмездно передаваться из государственной в коммунальную собственность.

В случае принятия законодательного акта, в правительстве ожидают упрощения процедуры передачи из государственной в коммунальную собственность отдельного индивидуально определенного имущества. Прогнозируется, что принятие документа обеспечит законодательную основу для передачи в коммунальную собственность объектов инженерной инфраструктуры электроэнергетики, дополнив перечень объектов, которые могут безвозмездно передаваться из государственной в коммунальную собственность.