Какой срок действия загранпаспорта, и можно ли иметь два паспорта одновременно

Ряд стран, ссылаясь на собственное законодательство, отказывают в пересечении их границы тем, у кого через полгода (и менее) истекает срок действия паспорта. Поэтому стоит перед путешествием обязательно ознакомиться с условиями, выдвигаемыми выбранной страной к действию документа.

Об этом говорят в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию относительно путешествий. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой!

По общему правилу, паспорт для выезда за границу можно оформить ребенку, начиная от рождения.

Гражданам Украины, которые достигли 16 лет, паспорт оформляется со сроком действия аналогичным взрослому – на 10 лет, а с 0 до 16 лет такой документ имеет срок действия 4 года (конечная дата действия указана в паспорте).

Согласно действующему законодательству Украины, каждый гражданин имеет право получить и пользоваться двумя действующими загранпаспортами одновременно.

В миграционной службе работает электронный сервис, который позволяет записаться в очередь для оформления документа, заранее указать всю необходимую информацию, что сократит время личного визита в подразделение ГМС, а также оплатить услугу онлайн.