0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Какой срок действия загранпаспорта, и можно ли иметь два паспорта одновременно

Какой срок действия загранпаспорта, и можно ли иметь два паспорта одновременно

Ряд стран, ссылаясь на собственное законодательство, отказывают в пересечении их границы тем, у кого через полгода (и менее) истекает срок действия паспорта. Поэтому стоит перед путешествием обязательно ознакомиться с условиями, выдвигаемыми выбранной страной к действию документа.

Об этом говорят в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию относительно путешествий. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой!

По общему правилу, паспорт для выезда за границу можно оформить ребенку, начиная от рождения.

Гражданам Украины, которые достигли 16 лет, паспорт оформляется со сроком действия аналогичным взрослому – на 10 лет, а с 0 до 16 лет такой документ имеет срок действия 4 года (конечная дата действия указана в паспорте).

Согласно действующему законодательству Украины, каждый гражданин имеет право получить и пользоваться двумя действующими загранпаспортами одновременно.

В миграционной службе работает электронный сервис, который позволяет записаться в очередь для оформления документа, заранее указать всю необходимую информацию, что сократит время личного визита в подразделение ГМС, а также оплатить услугу онлайн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.