Какой срок действия загранпаспорта, и можно ли иметь два паспорта одновременно

Ряд стран, ссылаясь на собственное законодательство, отказывают в пересечении их границы тем, у кого через полгода (и менее) истекает срок действия паспорта. Поэтому стоит перед путешествием обязательно ознакомиться с условиями, выдвигаемыми выбранной страной к действию документа.
Об этом говорят в Координационном центре по оказанию правовой помощи.
Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию относительно путешествий. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой!
По общему правилу, паспорт для выезда за границу можно оформить ребенку, начиная от рождения.
Гражданам Украины, которые достигли 16 лет, паспорт оформляется со сроком действия аналогичным взрослому – на 10 лет, а с 0 до 16 лет такой документ имеет срок действия 4 года (конечная дата действия указана в паспорте).
Согласно действующему законодательству Украины, каждый гражданин имеет право получить и пользоваться двумя действующими загранпаспортами одновременно.
В миграционной службе работает электронный сервис, который позволяет записаться в очередь для оформления документа, заранее указать всю необходимую информацию, что сократит время личного визита в подразделение ГМС, а также оплатить услугу онлайн.
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