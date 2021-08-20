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На основании каких документов гражданам начисляется плата за землю: разъяснение ГНС

На основании каких документов гражданам начисляется плата за землю: разъяснение ГНС

Плата за землю – это обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

При этом земельный налог – это обязательный платеж, взимаемый с собственников земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянных землепользователей, а арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности – это обязательный платеж, который арендатор вносит арендодателю за пользование земельным участком.

Физическим лицам начисление сумм земельного налога и арендной платы производится контролирующими органами по месту нахождения земельного участка на основании:

  • данных Государственного земельного кадастра;
  • представленных плательщиком земельного налога в контролирующий орган правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае отсутствия сведений в базах данных ГНС);
  • полученной от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления информации относительно заключенных договоров аренды земли с физическими лицами;
  • поданных физическими лицами заявлений о применении льготы по земельному налогу.

Контролирующий орган направляет налоговые уведомления-решения о внесении земельного налога или арендной платы плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года. Суммы земельного налога и арендной платы, указанные в налоговых уведомлениях-решениях, подлежат уплате в течение 60 дней со дня их вручения.

Физические лица – собственники одного или нескольких земельных участков, которые имеют основания для получения льгот на уплату земельного налога, должны предоставить до 1 мая текущего года письменное заявление о применении льготы в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка и документы, удостоверяющие его право на льготу.

При этом такая льгота применяется в текущем году, а в случае подачи заявления о применении льготы после 01 мая текущего года, льгота по уплате земельного налога начинает применяться со следующего налогового (отчетного) года.

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По материалам Finance.UA
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