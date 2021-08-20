Новое покрытие на Бориспольской трассе прослужит не менее 10 лет, - "Укравтодор"

Новое дорожное покрытие на трассе от Киева до международного аэропорта «Борисполь», которую восстановили в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», будет служить минимум 10 лет.

Об этом заявил заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко.

«Этот участок трассы М-03 генерирует один из крупнейших показателей трафика в Украине — около 85 тыс. машин в сутки. Маршрут от международного аэропорта „Борисполь“ — это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы этот объект был образцовым», — сообщил Ивко.

Для контроля за перегрузкой на трассе в рамках проекта установлена площадка взвешивания в движении.

В «Укравтодоре» отметили, что трассу к главным воздушным воротам страны, как и обещали, восстановили ко Дню Независимости. 17 километров трассы М-03 «Киев — Харьков — Довжанский» отремонтировали меньше чем за 2 месяца. На магистрали установили современное LED-освещение, новое барьерное ограждение, нанесли разметку «холодным пластиком» и установили новые дорожные знаки.

Последняя реконструкция дороги М-03 на этом участке проводилась в 2004 году. Из-за интенсивного движения транспорта дорожное покрытие значительно повредилось. Обеспечивать проезд по участку путем эксплуатационного содержания больше было невозможно.

Вскоре на всем участке «Киев-Борисполь» будет установлена интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением. Первые цифровые табло работают в тестовом режиме. На них водители смогут видеть информацию о разрешенной скорости, дорожных пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия.