Новое покрытие на Бориспольской трассе прослужит не менее 10 лет, - "Укравтодор"

Новое дорожное покрытие на трассе от Киева до международного аэропорта «Борисполь», которую восстановили в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», будет служить минимум 10 лет.
Об этом заявил заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко.
«Этот участок трассы М-03 генерирует один из крупнейших показателей трафика в Украине — около 85 тыс. машин в сутки. Маршрут от международного аэропорта „Борисполь“ — это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы этот объект был образцовым», — сообщил Ивко.
Для контроля за перегрузкой на трассе в рамках проекта установлена площадка взвешивания в движении.
В «Укравтодоре» отметили, что трассу к главным воздушным воротам страны, как и обещали, восстановили ко Дню Независимости. 17 километров трассы М-03 «Киев — Харьков — Довжанский» отремонтировали меньше чем за 2 месяца. На магистрали установили современное LED-освещение, новое барьерное ограждение, нанесли разметку «холодным пластиком» и установили новые дорожные знаки.
Последняя реконструкция дороги М-03 на этом участке проводилась в 2004 году. Из-за интенсивного движения транспорта дорожное покрытие значительно повредилось. Обеспечивать проезд по участку путем эксплуатационного содержания больше было невозможно.
Вскоре на всем участке «Киев-Борисполь» будет установлена интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением. Первые цифровые табло работают в тестовом режиме. На них водители смогут видеть информацию о разрешенной скорости, дорожных пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия.
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