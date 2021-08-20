Как подготовиться финансово к рождению ребенка: 3 простых совета

Подготовка к рождению ребенка не ограничивается только выбором имени или обустройством детской. Это также требует большого финансового планирования.

CNN Business предлагает четыре финансовых шага, которые вы можете сделать, чтобы подготовиться к появлению на свет нового человека:

Наличие бюджета – это один из самых важных финансовых шагов, которые вы можете предпринять. При составлении бюджета будьте реалистичны в отношении своих расходов и сохраняйте его гибким.

Заранее изучите, во что вам обойдутся определенные вещи.

Кроме того, обязательно учитывайте траты как до, так и после рождения ребенка. Это может включать в себя расходы на медицинское обслуживание, дородовые занятия, а также предметы, связанные с ребенком, такие как подгузники и автокресла.

Во многих случаях члены семьи или друзья могут помочь купить основные предметы, такие как одежда или другие дорогостоящие детские товары, например, коляску. Просить о передаче вещей, бывших в употреблении – еще один способ сэкономить на одежде, а также на таких предметах, как игрушки и мебель.

Многие компании предлагают форму отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. Вам следует проконсультироваться со своим работодателем о вариантах отпуска, которые они предлагают, и деталях вашего медицинского страхования.

Затем поговорите со своим партнером о следующих шагах. Решите, будет ли один или оба родителя оставаться дома или работать. Так вы сможете лучше оценить доступный доход и денежные потоки семьи в течение первых месяцев жизни вашего ребенка.

В тех случаях, когда обсуждение финансов с вашим партнером оказывается неудобным или затруднительным, попробуйте поработать с финансовым консультантом, чтобы следить за вашими финансовыми целями и вашим бюджетом.

Работа с финансовым специалистом также может помочь вам сориентироваться в основных изменениях образа жизни, таких как покупка более безопасной машины или переезд в более просторное помещение, чтобы выделить место для новорожденного.

Наличие достаточных сбережений может очень помочь вашей новой семье адаптироваться к переменам. Обычно это принимает форму «финансовой подушки», которая, по мнению финансовых экспертов, должна состоять из расходов на проживание от трех до шести месяцев.

Добавьте в уравнение ребенка – и это может быть больше, чем вам было нужно раньше. Поскольку ваши расходы будут меняться, вы захотите учесть это, увеличив сумму своих сбережений на экстренный случай.

Чтобы получить более точную цифру, учтите ежемесячные расходы, такие как детский сад, детское питание, ипотека и оплата автомобиля.