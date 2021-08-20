Шмыгаль рассказал, на чем будут делать ставку в проекте госбюджета-2022

Правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год. Ставку, в частности, будут делать на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.
Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
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«В ближайшее время правительство утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год. Как и в прошлом году, всё передадим вовремя, и также будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений», — сказал премьер, открывая заседание.
Напомним, в Министерстве финансов до конца августа будут проводить согласительные совещания с главными распорядителями бюджетных средств для согласования показателей госбюджета на 2022 год, после чего ведомство разработает проект закона бюджета.
Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление О бюджетной декларации на 2022−2024 годы. Этот документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.
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