По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (52,057 млн грн и 33,625 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (41 и 37), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,80−26,81 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 85,682 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
26,8200 — 20 000
26,8200 — 120 000
26,8200 — 120 000
26,8200 — 57 775
26,8200 — 120 000
26,8200 — 55 000
26,8000 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,8000 — 30 000
26,8200 — 40 000
26,8200 — 10 000
26,8300 — 20 000
26,8300 — 7 000
26,8400 — 27 000
26,8400 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,8527 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,8012 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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