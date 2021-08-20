По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (52,057 млн грн и 33,625 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (41 и 37), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,80−26,81 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 85,682 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

26,8200 — 20 000

26,8200 — 120 000

26,8200 — 120 000

26,8200 — 57 775

26,8200 — 120 000

26,8200 — 55 000

26,8000 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,8000 — 30 000

26,8200 — 40 000

26,8200 — 10 000

26,8300 — 20 000

26,8300 — 7 000

26,8400 — 27 000

26,8400 — 30 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,8527 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,8012 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua