В Европу за пять лет украинцы ездили вдвое чаще, чем на курорты в Египте и Турции - опрос

За последние пять лет в странах Европы побывало вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта и Турции.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
«За последние пять лет в странах Европы побывало вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта, Турции
Больше всего в Европу путешествует младшее поколение. Например, в Европе побывали половина из тех, кому 25−30 лет, и более трети из тех, кому 16−24. Также, более 60% молодежи путешествует по Украине. Однако даже среди них более 70% никогда не были на курортах, и более 80% – в странах СНГ.
Жители столицы чаще ездят и в Европу, и на курорты, и в страны СНГ. Также часто в Европу ездят жители западных областей, особенно закарпатцы — 62% из которых сказали, что ездили в страны ЕС. А в страны СНГ чаще всего путешествуют одесситы и жители приграничных с Россией областей — Луганская, Харьковская, Сумская.
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