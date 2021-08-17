В Европу за пять лет украинцы ездили вдвое чаще, чем на курорты в Египте и Турции - опрос

За последние пять лет в странах Европы побывало вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта и Турции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

«За последние пять лет в странах Европы побывало вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта, Турции и т. п. : 9% ездили в Европу много раз, 21% – несколько, 70% – никогда; тогда как на курорты: 3%, 13% и 84% соответственно. В страны СНГ также ездят редко — 87% там не были никогда», — свидетельствуют результаты опроса.

Больше всего в Европу путешествует младшее поколение. Например, в Европе побывали половина из тех, кому 25−30 лет, и более трети из тех, кому 16−24. Также, более 60% молодежи путешествует по Украине. Однако даже среди них более 70% никогда не были на курортах, и более 80% – в странах СНГ.

Жители столицы чаще ездят и в Европу, и на курорты, и в страны СНГ. Также часто в Европу ездят жители западных областей, особенно закарпатцы — 62% из которых сказали, что ездили в страны ЕС. А в страны СНГ чаще всего путешествуют одесситы и жители приграничных с Россией областей — Луганская, Харьковская, Сумская.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию о путешествиях. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с выгодой.