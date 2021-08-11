Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны «Крым»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны «Крым», который действовал с 2014 года.

Карточка соответствующего закона № 5502-д размещена на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к закону, целью документа является отмена режима свободной экономической зоны «Крым» на временно оккупированной территории и установление особенностей экономических отношений с учетом ограничений, вызванных оккупацией.

Кроме того, предлагается урегулировать порядок въезда и выезда из временно оккупированного Крыма, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в Крыму и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.

Закон об отмене свободной экономической зоны также нормирует порядок въезда на оккупированную территорию. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.

Украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года. Это означало, что украинские органы, например, не взимают общегосударственные налоги и сборы на территории оккупированного полуострова. СЭЗ должна была действовать 10 лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.