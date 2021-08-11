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Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны «Крым»

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны «Крым»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны «Крым», который действовал с 2014 года.

Карточка соответствующего закона № 5502-д размещена на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к закону, целью документа является отмена режима свободной экономической зоны «Крым» на временно оккупированной территории и установление особенностей экономических отношений с учетом ограничений, вызванных оккупацией.

Кроме того, предлагается урегулировать порядок въезда и выезда из временно оккупированного Крыма, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в Крыму и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.

Закон об отмене свободной экономической зоны также нормирует порядок въезда на оккупированную территорию. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.

Украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года. Это означало, что украинские органы, например, не взимают общегосударственные налоги и сборы на территории оккупированного полуострова. СЭЗ должна была действовать 10 лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.

По материалам НВ
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