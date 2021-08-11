Как заблаговременно позаботиться о безопасности своих средств в банке

Если вы решили хранить деньги на депозите в банке, прежде всего убедитесь, что ваши деньги надежно защищены. Нужно убедиться, что средства, которые хранятся в банке, не превышают гарантированную сумму возмещения.
Об этом пишет ФинКульт.
«Вкладчик имеет право на получение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам за счет средств Фонда в пределах предельного размера возмещения средств по вкладам», — сказано в сообщении.
Средства физических лиц и ФЛП возмещаются Фондом в пределах гарантированной суммы, независимо от количества счетов в одном банке.
Фонд гарантирует каждому вкладчику банка возмещение средств по его вкладу. Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более суммы предельного размера возмещения средств по вкладам, установленного на этот день, независимо от количества вкладов в одном банке.
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На сегодня сумма предельного размера возмещения средств по вкладам не может быть меньше 200 тысяч гривен.
Если сумма вкладов в банке превышала 200 тыс. грн, то для того, чтобы получить средства сверх этой суммы, после принятия решения о ликвидации банка, вкладчику нужно до истечения 30 дней со дня опубликования сведений о ликвидации банка в газете «Урядовый курьер» или «Голос Украины» заявить о своих кредиторских требованиях к банку.
«Чтобы минимизировать риски вкладчика, воспользуйтесь правилом диверсификации. Можно открыть счета в нескольких банках и на каждом из них держать средства в пределах гарантированной суммы возмещения. Также можно диверсифицировать риски, связанные с курсовыми колебаниями, держа несколько вкладов в разных валютах. Но в таком случае нужно помнить, что возмещение средств в иностранной валюте осуществляется в гривневом эквиваленте», — добавляют в ФинКульте.
Также нужно всегда внимательно читать договор, который вы подписываете, и учитывать максимальную сумму, которую Фонд гарантирует каждому вкладчику банка.
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