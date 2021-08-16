Зарплаты в Кабмине: сколько Шмыгаль и министры заработали в июле

Для членов правительства июль оказался очень удачным месяцем с точки зрения размеров полученных зарплат. Благодаря отпускным, материальной помощи на оздоровление и для решения социально-бытовых проблем, некоторые министры и большинство их заместителей получили от 130 до 170 тысяч гривен.

Самым высокооплачиваемым членом правительства в июле была вице-премьер Ольга Стефанишин. Ей насчитали 135 тыс. 546 грн вместе с отпускными и помощью к отпуску. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заработал 131 тыс. 923 грн – тоже с отпускными и помощью на оздоровление.

Вице-премьер-министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заработал 127 тыс. 590 грн – это отпускные, помощь к отпуску и оплата за время командировок.

Зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля в июле составила 56 тыс. 302 грн. Последняя зарплата Арсена Авакова как министра внутренних дел – 31 тыс. 42 грн. Нынешний глава МВД Денис Монастырский заработал в июле 26 тыс. 209 грн – меньше других министров (но его назначили только 16 июля).

Из заместителей высокой зарплатой может похвастаться Елена Высоцкая из Министерства юстиции: она заработала 175 тыс. 133 грн. Кроме оклада и надбавок, Высоцкой выплатили зарплату за отпуск, помощь на оздоровление и помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Остальные заместители главы Минюста тоже неплохо заработали. Например, Валерия Коломиец – 137 тыс. 114 грн, Виталий Василик – 113 тыс. 466 грн, Иван Лищина – 108 тыс. 922 грн.

Александр Миронюк и Игорь Старобинский, которых в июле уволили из Министерства обороны, заработали 145 тыс. 570 грн и 142 тыс. 195 грн соответственно.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский заработал в июле 171 тыс. 566 грн – это с премией, отпускными и помощью на оздоровление.

Заместители министра социальной политики в прошлом месяце получили премии, отпускные, помощь на оздоровление, некоторые – и единовременное вознаграждение. Так, Валерия Бушкова в результате получила 151 тыс. 938 грн, Евгений Котик – 146 тыс. 641 грн, Борис Лебедцов – 138 тыс. 31 грн, Ольга Ревук – 107 тыс. 435 грн.



Инфографика: «Слово и дело»