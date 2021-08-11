Кличко отреагировал на новые обыски в Киеве

Киевский городской голова заявил о системном, политически мотивированном давлении на столичную власть и назвал это опасным прецедентом для всей страны.
Об этом Кличко заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
«Я хочу обратиться к киевлянам, к представителям местного самоуправления, представителям различных органов власти. И подчеркнуть следующее. Тот сценарий, который сегодня отрабатывают на столичной власти, — опасный прецедент для всей страны. Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, которые длятся уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власти Киева. Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью — осквернить мою репутацию. И создать почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевляне», — подчеркнул Кличко.
Мэр подчеркнул, что «городская власть, несмотря на все препятствия, работает. — Мы продолжаем ремонт дорог, объектов социальной инфраструктуры. Мы продолжаем строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Хоть его и пытаются заблокировать многочисленными обысками по кругу. Мы должны возобновить работу Инспекции по парковке, которую сейчас практически заблокировали. И не допустить беспорядка с парковкой на тротуарах и обочинах дорог».
Он добавил, что все документы, информация о деятельности Инспекции — в открытом доступе и киевляне могут с ней ознакомиться.
«А через „Киев цифровой“ мы максимально убрали бюрократию в общении киевлян с чиновниками. Оформить штраф и забрать машину со штрафплощадки можно очень быстро и без помех. Все процедуры прозрачные, — сказал Кличко. — Подчеркну. Я не дам уничтожить свою репутацию и дело, которым я занимаюсь много лет! Мы продолжим менять Киев, менять страну!» — подчеркнул столичный городской голова.
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