ТОП - 10 «свежепригнанных» легковушек в Украине (инфографика)

Результат объема первых регистраций легковых с пробегом в июле – 58 000, и это рекордное значение: больше бывало разве в 2019-м, когда проходил первый льготный период «легализации авто на еврономерах».
Об этом свидетельствует аналитика рынка от портала auto.ria.
Выросла и доля «свежепригнанных» на вторичном рынке – сейчас она составляет 41,4%, при том, что до сих пор максимальное значение этого года составляло 35,8% в июле. Правда, на этот раз вновь продолжается «амнистия» для авто на иностранном регистрации, и она таки сказалась на рынке.
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Например, среди марок, которые согласно открытым данным ГСЦ МВД чаще всего подавали на первую регистрацию после растаможки, в рейтинге поднялись Opel, Audi, BMW и Mercedes-Benz.
Кроме этого существенно изменилась картина по двигателей по типу топлива: доля дизелей с 31,2% (в июне) выросла до 40,6%, зато с бензиновыми моторами легковушек регистрировали меньше: 46,8% в июле, в то время, как месяцем раньше таких было 55,5%.
Эксперты говорят, что «еврономера» помогли снизить средний возраст легковушек, которые регистрировались впервые: до «акции» этот показатель составил 10 лет, и благодаря сравнительно «свежим» пригнанным авто постоянно уменьшался. В июле он «сполз» к отметке 11,7 года.
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