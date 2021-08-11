Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении топ-чиновнице Госгеокадастра, причастной к масштабному хищению земель.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На момент совершения преступления женщина занимала должность и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

Правоохранители установили, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей она незаконно подписала ряд приказов, которыми вне закона передала в частную собственность большие земельные участки.

По данному факту ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.