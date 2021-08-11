Нафтогаз планирует нарастить ресурсную базу почти на 40 миллиардов кубометров

Нафтогаз планирует за счет ускорения геологоразведочных работ на 10 новых месторождениях нарастить ресурсную базу почти на 40 млрд кубометров.

Об этом сообщил в Фейсбуке дивизион «Разведка и Добыча» Группы Нафтогаз.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы на шоссейном участке, который находится в Харьковской области и граничит с Западно-Сосновским месторождением. Там уже пробурено 10 скважин, из которых добыто 253 млн кубометров газа и более 2 тыс. т конденсата.

Предполагается, что по результатам бурения двух новых разведочных скважин на этом участке будет получено еще 3 млрд кубометров перспективных запасов газа.

Последние успешно пробуренные скважины на Шоссейной площади позволяют закладывать точки для сооружения новых скважин, добавили в дивизионе.

Напомним, Шоссейная площадь – один из наиболее перспективных участков для добычи газа. По результатам геологоразведочных работ, объем запасов голубого топлива на этой территории вырос с 5 млрд кубометров до 10 млрд кубометров.