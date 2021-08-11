Обанкротившемуся банку «Земельный капитал» ищут инвестора

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал открытый конкурс с целью вывода неплатежеспособного банка АО «КБ «Земельный капитал» с рынка.
Фонд предлагает четыре способа вывода неплатежеспособного банка с рынка:
Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые соответствуют условиям открытого конкурса.
Таких предварительно квалифицированных лиц только двое: Таскомбанк и Универсал Банк, принадлежащие предпринимателю Сергею Тигипко.
Банки, которые захотят принять участие в выводе банка «Земельный капитал» с рынка, должны подать в Фонд документы, определенные условиями открытого конкурса.
Сумма средств физических лиц, которая может быть возмещена Фондом, по состоянию на 12 августа составляла 418,888 млн грн.
Участник открытого конкурса сможет самостоятельно выбрать имущество и активы неплатежеспособного банка, которые могут быть переданы принимающему или переходному банку.
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