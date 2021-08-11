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Обанкротившемуся банку «Земельный капитал» ищут инвестора

Обанкротившемуся банку «Земельный капитал» ищут инвестора

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал открытый конкурс с целью вывода неплатежеспособного банка АО «КБ «Земельный капитал» с рынка.

Фонд предлагает четыре способа вывода неплатежеспособного банка с рынка:

  • первый – ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
  • второй – отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;
  • третий – создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;
  • четвертый – продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые соответствуют условиям открытого конкурса.

Таких предварительно квалифицированных лиц только двое: Таскомбанк и Универсал Банк, принадлежащие предпринимателю Сергею Тигипко.

Банки, которые захотят принять участие в выводе банка «Земельный капитал» с рынка, должны подать в Фонд документы, определенные условиями открытого конкурса.

Сумма средств физических лиц, которая может быть возмещена Фондом, по состоянию на 12 августа составляла 418,888 млн грн.

Участник открытого конкурса сможет самостоятельно выбрать имущество и активы неплатежеспособного банка, которые могут быть переданы принимающему или переходному банку.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк 11 августа отнес АО «КБ “Земельный капитал” к категории неплатежеспособных;
  • с 12 августа в банке работает временная администрация ФГВФЛ;
  • владельцем банка «Земельный капитал» является экс-министр угольной промышленности, народный депутат IV-VI созывов Виктор Тополов (94,426% акций). Еще 5,574% акций у Михаила Сильченко.
По материалам Финансовый клуб
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