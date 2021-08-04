Кипр расширил перечень вакцин от COVID-19 для въезда туристов

Кипр расширил список вакцин от коронавируса, получение которых упрощает посещение острова. Теперь туристы могут летать на остров только при наличии COVID-сертификата.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Республике Кипр.

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«В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующим органом Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы», – говорится в сообщении.

Ведомство обнародовало список вакцин для въезда на Кипр, среди которых: