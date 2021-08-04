Кипр расширил перечень вакцин от COVID-19 для въезда туристов

Кипр расширил список вакцин от коронавируса, получение которых упрощает посещение острова. Теперь туристы могут летать на остров только при наличии COVID-сертификата.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Республике Кипр.
Читайте также: Власти Египта введут минимальные цены на отели
«В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующим органом Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы», – говорится в сообщении.
Ведомство обнародовало список вакцин для въезда на Кипр, среди которых:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский подписал ключевой закон о ДіяCityВчера, 16:11 - 1098 11
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касаетсяВчера, 15:00 - 2591 11
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделатьВчера, 10:33 - 3021 11
Содержание одного заключенного стоит украинцам более 10 тыс. грн/месяц3 ч. назад - 314 6
Министр юстиции предлагает в тюрьмах продавать интернетВчера, 20:49 - 295 6
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касаетсяВчера, 15:00 - 2591 11
Аферисты научились грабить украинцев, зная лишь номер их телефонаВчера, 14:39 - 1774 1
Возле какой станции метро самые дешевые и самые дорогие квартирыВчера, 14:01 - 1725
Увольнение по соглашению сторон: нужно ли отрабатывать две неделиВчера, 19:04 - 1577
Власти Египта введут минимальные цены на отелиВчера, 11:13 - 1498 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартамВчера, 12:10 - 795 2
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 650 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 573
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1655 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1622 3