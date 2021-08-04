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Кипр расширил перечень вакцин от COVID-19 для въезда туристов

Кипр расширил перечень вакцин от COVID-19 для въезда туристов

Кипр расширил список вакцин от коронавируса, получение которых упрощает посещение острова. Теперь туристы могут летать на остров только при наличии COVID-сертификата.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Республике Кипр.

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«В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующим органом Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы», – говорится в сообщении.

Ведомство обнародовало список вакцин для въезда на Кипр, среди которых:

  • Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
  • Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
  • Pfizer-BioNTech Vaccine;
  • Moderna Vaccine;
  • Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
  • Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
  • Sinovac (CoronaVac) Vaccine;
  • AstraZeneca-Covishield;
  • AstraZeneca-SKBio.
По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

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