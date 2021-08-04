Venmo от PayPal разрешила держателям кредитных карт получать криптовалютный кешбэк

Платформа для одноранговых платежей Venmo, которая принадлежит PayPal, представила функцию, которая позволит пользователям автоматически покупать криптовалюты, используя кешбэк, который они заработали от покупок по кредитной карте Venmo.

Как пишет Reuters, новая опция уже доступна для ее клиентов.

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В заявлении Venmo говорится, что держатели кредитных карт смогут покупать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash с помощью функции «Кешбэк в криптовалюту», с них не будут взимать комиссию за транзакцию.

Venmo впервые дала клиентам возможность покупать, хранить и продавать криптовалюту в апреле этого года. Сейчас более 70 млн пользователей сервиса могут получить доступ к криптовалютам из приложения Venmo.

В настоящее время держатели карт Venmo могут получать ежемесячный кешбэк по восьми категориям расходов, с возвратом до 3% на их верхнюю категорию расходов, а также по 2% и 1% на вторую по величине и все остальные покупки, соответственно. Две верхние категории корректируются ежемесячно в зависимости от того, на что потребители тратят больше всего.

Как известно, в этом году значительно ускорилось внедрение цифровых активов, и материнская компания Venmo, PayPal, стала одной из самых активных финансовых компаний в сфере криптовалют.