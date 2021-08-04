Привилегии для вакцинированных: в Минздраве назвали послабления, которые введут для привитых во время локдауна

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предполагает возможное введение привилегий для вакцинированных от COVID-19. В частности, школы, кинотеатры и музеи будут работать во время локдауна при условии имеющихся прививок.

Об этом глава Минздрава рассказал в интервью «Украинскому радио».

По его словам, если даже в регионе будет объявлен «красный» уровень опасности, то несмотря на это будет разрешено функционировать определенным заведениям, например школам, если коллектив учителей будет провакцинирован более чем на 80%.

«Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов», — отметил Ляшко.

Справка Finance.ua:

Министерство здравоохранения намерено предложить Кабинету Министров продлить карантин еще на 2 месяца — до ноября;

ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса «Дельта». Пока этого не планируют.

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