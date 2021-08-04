Привилегии для вакцинированных: в Минздраве назвали послабления, которые введут для привитых во время локдауна

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предполагает возможное введение привилегий для вакцинированных от COVID-19. В частности, школы, кинотеатры и музеи будут работать во время локдауна при условии имеющихся прививок.
Об этом глава Минздрава рассказал в интервью «Украинскому радио».
По его словам, если даже в регионе будет объявлен «красный» уровень опасности, то несмотря на это будет разрешено функционировать определенным заведениям, например школам, если коллектив учителей будет провакцинирован более чем на 80%.
«Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов», — отметил Ляшко.
Как пандемия влияет на экономику Украины, рынок труда и зарплаты украинцев в целом, читайте в нашем телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 4086 13
Добровольное одноразовое декларирование: как это работает и кто может им воспользоваться3 ч. назад - 892 8
Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столицеПозавчера, 16:30 - 2905 6
Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделать2 ч. назад - 260 2
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 4136 2
Киевгорстрой ввел в эксплуатацию новый «укрбудовский» ЖКВчера, 12:46 - 4450
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 4086 13
В Гоструда объяснили, можно ли брать отпуск напередВчера, 19:00 - 3386
Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнесаВчера, 15:01 - 1833
Где продают самые дешевые и самые дорогие квартиры под Киевом (инфографика)Вчера, 13:01 - 1321
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам50 мин. назад - 32
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 592 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 523
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1579 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1561 3