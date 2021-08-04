Первый месяц рынка земли. Какова цена гектара и от чего она зависит

Сейчас объективная цена земли составляет $ 2 тыс. за 1 га. Землевладельцам не стоит надеяться на высокие ценовые предложения.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал юрист, специалист в земельном и аграрном праве Руслан Сокол.

«За сформированные массивы от 10−20 га предлагают до $ 3−4 тыс. В Киевской области. Но сформировать такой массив, при 1−5% желающих продать землю — невозможно», — говорит юрист.

Он подчеркнул, что массово надеяться на высокие ценовые предложения («земля-квартира») за один надел землевладельцам не стоит, поскольку это может касаться только земель вокруг столицы с целью их приобретения для несельскохозяйственных целей".

«А вот, например, при нынешних ценах за два шестигектарных „пая“ в Барышевском районе все же можно приобрести однокомнатную квартиру в пристоличном Борисполе. Но владелец этих паев потеряет актив, который приносит ему $ 2 тыс. дохода в год дополнительно к $ 1 тыс. годовой пенсии бывшего колхозника, которому эти участки достались при паевании коллективных сельскохозяйственных предприятий», — пояснил Сокол.

Справка Finance.ua:

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель;

до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица — граждане Украины с ограничением в 100 гектаров;

одним из условий покупки земельного участка является проверка нотариусом источника происхождения средств покупателя.

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