Шмыгаль рассказал о планах относительно черкасского аэропорта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что из черкасского аэропорта будут летать не только чартерные, но и регулярные пассажирские рейсы.

Об этом Премьер-министр заявил во время ознакомления с ходом ремонтных работ в аэропорту Черкасс в ходе рабочей поездки.

«В строительство были вложены большие деньги. Мы оценили ремонт взлетно-посадочной полосы, ремонт самого аэропорта, проект завершения работ. Ожидаем, что из Черкасс будут летать не только транзитные или чартерные рейсы, но и будут осуществляться регулярные пассажирские перевозки», – сказал Шмыгаль.

Глава правительства также добавил, что у Кабмина есть масштабный проект разгрузки автомобильных дорог. В частности, речь идет о развитии железнодорожных, речных и воздушных перевозок.