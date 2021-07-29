Правительство изменило работу ЦПАУ

Кабинет Министров принял решение, которое модернизирует работу центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
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«Правительство приняло постановление, которое улучшит предоставление административных услуг. Постановление будет способствовать модернизации сети центров предоставления административных услуг и появлению новых центров. Также изменения улучшат доступ к админуслугам и расширят количество сервисов в ЦПАУ для украинцев», — сказано в сообщении.
Как это повлияет на сферу админуслуг:
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