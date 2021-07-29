0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Правительство изменило работу ЦПАУ

Правительство изменило работу ЦПАУ

Кабинет Министров принял решение, которое модернизирует работу центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Читайте также: Минцифра расширяет перечень админуслуг в ЦПАУ

«Правительство приняло постановление, которое улучшит предоставление административных услуг. Постановление будет способствовать модернизации сети центров предоставления административных услуг и появлению новых центров. Также изменения улучшат доступ к админуслугам и расширят количество сервисов в ЦПАУ для украинцев», — сказано в сообщении.

Как это повлияет на сферу админуслуг:

  • посетители смогут влиять на качество услуг в Центрах. В каждом ЦПАУ можно будет найти QR-код с формой-опросником для отзывов;
  • исчезнут очереди. Штат работников и количество мест для ожидания в Центрах будут формироваться в соответствии с количеством жителей территориальной общины;
  • в Центрах появится возможность проводить социальные, культурные, просветительские и другие мероприятия для территориальной общины;
  • ЦПАУ смогут использовать пометки «Дія Центр», навигационные указатели, пиктограммы, постеры о новых цифровых возможностях, а также утвержденные рекомендации по дизайну помещения.

Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.