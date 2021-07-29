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Microsoft приостанавливает бесплатное тестирование Windows 365

Microsoft приостанавливает бесплатное тестирование Windows 365

Ранее на этой неделе Microsoft запустила свой новый сервис Windows 365 и огласила подробные цены на различные варианты облачных компьютеров.

При этом некоторые конфигурации Cloud PC предусматривали возможность бесплатного тестового использования на протяжении двух месяцев. Но почти сразу же компании пришлось отказаться от этого предложения.

Сервис Windows 365 позволяет корпоративным клиентам арендовать облачный компьютер с различными вариантами конфигурации CPU, ОЗУ и хранилища, а затем транслировать рабочее окружение Windows 10 или Windows 11 через браузер. Цены на различные конфигурации варьируются в диапазоне от $20 до $158.


Фактически, всего через день после открытия регистрации сервис достиг своей максимальной ёмкости, что и вынудило компанию внести изменения в условия предложения.

«В результате значительного спроса мы достигли полной ёмкости для пробных версий Windows 365», — говорится в публикации учётной записи Microsoft 365 в сервисе микроблогов Twitter. «Мы наблюдаем невероятный отклик на Windows 365, и нам необходимо приостановить нашу бесплатную пробную программу, пока мы предоставляем дополнительные возможности», — пояснил директор по управлению программами Windows 365 Скотт Манчестер.

Судя по всему, спрос на новый сервис оказался значительно выше, чем ожидала Microsoft, и теперь ей в срочном порядке предстоит наращивать вычислительные мощности.

Источник: The Verge

По материалам ITC.ua
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