Готовятся ли вводить новый локдаун — ответ Минздрава

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса «Дельта». Пока этого не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главсанврача в эфире «Украинского радио».

Вместе с тем, по его словам, в Украине продлят общенациональный каранатин.

«Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун… А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве», — заявил он.

Напомним, в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев «Дельта» -штамма коронавируса.

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