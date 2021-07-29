Готовятся ли вводить новый локдаун — ответ Минздрава

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса «Дельта». Пока этого не планируют.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главсанврача в эфире «Украинского радио».
Вместе с тем, по его словам, в Украине продлят общенациональный каранатин.
«Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун… А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве», — заявил он.
Напомним, в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев «Дельта» -штамма коронавируса.
Отметим, Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Олег Рубан рассказал, как можно избежать «красной зоны».
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