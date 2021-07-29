Прямые иностранные инвестиции в Украину за I полугодие выросли на $2,7 миллиарда

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины через участие прямого инвестора в капитале выросли за январь-июнь 2021 года на 2,7 млрд долларов США.
Об этом написал глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
«Поступления прямых иностранных инвестиций определяются главным образом реинвестированными доходами иностранных инвесторов. Так, прямые иностранные инвестиции в экономику Украины через участие прямого инвестора в капитале выросли за 6 месяцев на 2,7 млрд долларов США, из которых 2,3 млрд долларов — реинвестированные доходы прямого инвестора», — говорится в сообщении.
В то же время без учета реинвестированных доходов инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования (430 млн долларов США) были недостаточными даже для компенсации оттока средств прямых инвесторов с предприятий прямого инвестирования через долговые инструменты (-460 млн долларов США).
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Реинвестированные доходы — это доля прямых инвесторов в нераспределенной прибыли или убытка предприятия прямого инвестирования, рассчитанные на основе чистых доходов от операционной деятельности банков с ПИИ в соответствии с долей прямого участия иностранного инвестора в их капитале.
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