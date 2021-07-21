В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar

В Украине во второй раз прошли успешные испытания оперативно-тактического средневысотного беспилотника БпАК Bayraktar. На этот раз специалисты использовали современные средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Согласно сообщению, в ходе испытаний, специалисты сообщили об успешном противодействии турецкого БпАК Bayraktar современным средствам радиоэлектронной борьбы. Согласно результатам, беспилотный аппарат боевых возможностей можно использовать в условиях современной войны.
Также, руководство Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники настаивает на том, чтобы проводить соответствующие испытания турецкого аппарата на регулярной основе, используя во время экспериментов усовершенствованные отечественные, или же приобретении иностранные средства радиоэлектронной борьбы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 988 8
Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.Вчера, 11:00 - 1676 8
«Украинцы гибнут за безопасность Европы»: дипломаты 9 стран сделали заявление по «Северному потоку-2»Вчера, 10:15 - 1456 6
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФВчера, 12:16 - 1315 4
Банки могут не отдавать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУОколо часа назад - 874 2
Гостиничный комплекс на Закарпатье выставлен на аукцион за 9,3 млн грнВчера, 14:43 - 2934
С 5 августа меняются правила пересечения границыВчера, 15:00 - 2132 2
Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.Вчера, 11:00 - 1676 8
«Украинцы гибнут за безопасность Европы»: дипломаты 9 стран сделали заявление по «Северному потоку-2»Вчера, 10:15 - 1456 6
Госдолг США достиг потолка. Минфин приступил к «экстраординарным» мерамВчера, 12:45 - 1430 2
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar59 мин. назад - 34
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Позавчера, 09:55 - 596 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 992 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1626 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1586 7