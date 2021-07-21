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В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar

В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar

В Украине во второй раз прошли успешные испытания оперативно-тактического средневысотного беспилотника БпАК Bayraktar. На этот раз специалисты использовали современные средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Согласно сообщению, в ходе испытаний, специалисты сообщили об успешном противодействии турецкого БпАК Bayraktar современным средствам радиоэлектронной борьбы. Согласно результатам, беспилотный аппарат боевых возможностей можно использовать в условиях современной войны.

Также, руководство Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники настаивает на том, чтобы проводить соответствующие испытания турецкого аппарата на регулярной основе, используя во время экспериментов усовершенствованные отечественные, или же приобретении иностранные средства радиоэлектронной борьбы.

По материалам Finance.UA
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