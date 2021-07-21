Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТ

Американские компании Pfizer Inc и Moderna Inc повысили цены на свои вакцины от коронавируса в последних контрактах по поставкам в Европейский Союз.
Об этом передает Financial Times.
Новая цена одной дозы Pfizer составляет 19,50 евро (23,15 долларов), тогда как ранее она была 15,50 евро ($18,40). Цена вакцины Moderna достигает 21,48 евро ($25,50) за дозу, тогда как по первому соглашению она составляла около 19 евро.
По данным FT, повышение цен обусловлено перебоями с поставками в ЕС вакцин других производителей и сообщениями о побочных эффектах от них.
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Условия соглашений, заключенных в этом году, предусматривают до 2,1 млрд прививок. Соглашения были пересмотрены после того, как данные клинических испытаний показали, что вакцины этих двух компаний более эффективны, чем их конкурентов, отмечает издание.
Ранее Европейская комиссия заявила, что ЕС намерен полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения до конца лета.
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