НБУ спрогнозировал инфляцию на конец года

Потребительская инфляция в конце 2021 года составит 9,6%, а во втором полугодии 2022 года вернется к целевому значению в 5%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк по-прежнему ожидает, что инфляция достигнет пика осенью этого года на фоне высоких мировых цен, дальнейшего восстановления внутреннего спроса и низкой базы сравнения, после чего начнет снижаться. В конце 2021 года показатель составит 9,6%, а во второй половине 2022 года вернется к цели 5%», — говорится в сообщении.

Этому будут способствовать ужесточение монетарной политики, высокие урожаи, коррекция мировых цен на сырьевые товары и исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года.

В июне потребительская инфляция в Украине составила 9,5% по сравнению с июнем 2020 года и была выше апрельского прогноза НБУ (9,2%).