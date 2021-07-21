Маск рассказал, когда начнется производство Model Y на немецком заводе Tesla

Американский автомобильный концерн Tesla Inc. планирует начать производство своего электрического кроссовера Model Y в Германии до конца этого года, несмотря на задержки в строительстве завода под Берлином.

Об этом заявил гендиректор компании Илон Маск во время встречи с инвесторами, передает Automotive News Europe.

Как известно, первый европейский завод Tesla столкнулся с рядом бюрократических барьеров, которые вынудили крупнейшего в мире производителя электрокаров отложить производство, первоначально запланированное на июль.

Маск рассказал, что Tesla планирует производить Model Y как в Германии, так и в Техасе в ограниченных количествах в конце этого года. Помимо завода недалеко от Берлина, компания строит гигантский завод в Остине, штат Техас.

Согласно расчетам JATO Dynamics, продажи Tesla в Европе за первые пять месяцев года выросли на 42% до 41 230 единиц. Model 3 – самый популярный автомобиль компании в регионе, на который пришлось 40 858 от общего объема продаж группы. Tesla также продала 277 единиц Model X и 155 единиц Model S.