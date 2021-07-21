0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Маск рассказал, когда начнется производство Model Y на немецком заводе Tesla

Маск рассказал, когда начнется производство Model Y на немецком заводе Tesla

Американский автомобильный концерн Tesla Inc. планирует начать производство своего электрического кроссовера Model Y в Германии до конца этого года, несмотря на задержки в строительстве завода под Берлином.

Об этом заявил гендиректор компании Илон Маск во время встречи с инвесторами, передает Automotive News Europe.

Как известно, первый европейский завод Tesla столкнулся с рядом бюрократических барьеров, которые вынудили крупнейшего в мире производителя электрокаров отложить производство, первоначально запланированное на июль.

Маск рассказал, что Tesla планирует производить Model Y как в Германии, так и в Техасе в ограниченных количествах в конце этого года. Помимо завода недалеко от Берлина, компания строит гигантский завод в Остине, штат Техас.

Согласно расчетам JATO Dynamics, продажи Tesla в Европе за первые пять месяцев года выросли на 42% до 41 230 единиц. Model 3 – самый популярный автомобиль компании в регионе, на который пришлось 40 858 от общего объема продаж группы. Tesla также продала 277 единиц Model X и 155 единиц Model S.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.