В шаге к своей работе: удаленные вакансии июля

Удаленная работа стала неотъемлемым и удобным атрибутом современной жизни. Это не просто хорошая возможность сэкономить драгоценное время, но и своеобразный экзамен на личностную зрелость – возможность проверить, насколько вы дисциплинированы, способны ли трансформировать прежний опыт в новых условиях.
The Point подготовила подборку горячих удаленных вакансий июля для тех, кто хочет заработать удаленно.
Программист 1С (удаленно) в INVOGUE Fashion Group
Сеть магазинов женской, мужской и детской одежды premium & luxury сегмента объявляет о вакансии. Среди требований к претендентам: опыт программирования 1С от 3-х лет; понимание бизнес-процессов розничной торговой сети, интернет-магазина; уверенное знание платформы 1С 8.3 (управляемые и обычные формы, web-клиент); знание типовой конфигурации 1С УТ 11.х, BAS УТ, 1С ЗУП, 1С Бухгалтерия; опыт настройки обмена с сайтом; умение использовать функционал расширений; желание постоянно повышать свой профессиональный уровень; дополнительное преимущество – наличие сертификатов 1С.
Агент по бронированию билетов Turkish Аirlines (удаленная работа на период карантина) в Global Bilgi
Мировой лидер услуг в сфере контакт-центров приглашает принять участие в конкурсе на должность. Пожелания к кандидатам: свободное владение английским языком (не ниже Intermediate); хороший уровень владения ПК; ориентация на клиента, готовность помогать; личные качества: усидчивость, обучаемость, стрессоустойчивость, оптимизм.
Гарантируется: гибкий (плавающий) график; неполный рабочий день; возможность работать в ночные смены; почасовая оплата труда + ежемесячный бонус; работа в дружном молодом коллективе; обучение и тренинги за счет компании.
Оператор входной линии (ночная смена) в Well Tell
Аутсорсинговый контакт-центр в поиске ответственных и грамотных специалистов. Рассматривают кандидатов без опыта, но с активной жизненной позицией. Среди требований: грамотная речь; устойчивость к стрессовым ситуациям, пунктуальность, активность.
Creative lead в RAZOM GROUP
Коммуникационная компания в поисках члена команды. Для работодателя важно: опыт работы в digital или креативном агентстве на должности Copywriter, Creator, Art Director от 2-х лет; опыт работы с международными и локальными брендами; опыт работы с блогерами и социальными сетями; понимание диджитал как канала и его инструментов; знание Excel и Power Point на высоком уровне; владение английским языком на уровне Intermediate+.
Менеджер проектов в «Агентство-Л»
Бюро переводов ищет специалиста. Ожидания от претендентов: опыт работы переводчиком; уверенное знание украинского, русского, английского языков; уверенное пользование ПК Word, Excel, PowerPoint, FineReader; знание специализированного ПО для переводов (Trados, Smartcat) будет дополнительным преимуществом. Преимуществами также будет: наличие лингвистического образования; опыт работы в бюро переводов; знание других иностранных языков; проживание вблизи офиса; навыки верстки текстов.
Условия работы: возможность работать удаленно; ставка от 10 000 до 18 000 грн.
Оператор интернет-магазина в «УкрКубок»
Компания, которая производит и предлагает широкий ассортимент наградной атрибутики и аксессуаров, в поисках сотрудника на дистанционную работу. Требования к соискателям: опыт работы от 1-го года оператором, менеджером, онлайн-консультантом; свободное владение MS Office (Word, Exсel); знание 1С.
Кандидатам, которые пройдут отбор, компания гарантирует: ставку в размере 5 000 + бонусная часть, которая зависит от продаж и качества обслуживания. График работы: 5/2 (пн-пт), 9:00-18:00/10:00-19:00 (по предварительному графику, с часовым перерывом на обед). Рассматривают кандидатов со всей Украины, для работы необходимо иметь ноутбук (компьютер), гарнитуру (наушники с микрофоном) и качественное интернет-соединение.
Специалист по клиентской поддержке со знанием английского языка в Aviacontact
Компания, которая занимается клиентской поддержкой в сфере авиатуризма, открывает вакансию. Главное требование к кандидатам – владение английским языком на уровне B1-B2 и выше; дополнительные требования: грамотная речь, внимательность, ответственность, коммуникабельность; владение офисными программами ПК на уровне уверенного пользователя; способность и желание работать в команде; желание учиться и совершенствоваться.
Менеджер по работе с персоналом в StarWind
IT-компания объявляет конкурс на новую вакансию. Требования: Опыт работы в ІТ-сфере по подбору персонала; грамотная речь и правописание; ответственное отношение к работе; коммуникабельность, результативность, гибкость, системность, активная жизненная позиция; знание английского языка (средний уровень).
Работодатель предлагает: достойное вознаграждение; медицинское страхование; дружный коллектив; дистанционную работу на время карантина; обеспечивает компьютерной техникой для выполнения работы.
Руководитель онлайн-обучения (школы и афтескул) в ThinkGlobal
Сеть частных школ и онлайн-школа открывает вакансию. Для работодателя важны: наличие управленческого или организаторского опыта; активность и возможность делать несколько процессов одновременно; свободное владение государственным языком/грамотное общение; английский – не ниже Pre-Intermediate; ответственность, честность, порядочность, внимательность к деталям; владение навыками работы с Google-документами и с программами Microsoft 365 (Teams); опыт работы в организации учебных процессов (директор/администратор языковой школы, кружков, альтернативной школы, репетиторских занятий и т. п.) будет существенным преимуществом.
Инженер-программист (BAS, 1С) в «Реарден Груп»
Группа компаний, лидер в IT-отрасли, имеет большой опыт автоматизации отечественных предприятий на базе программных продуктов BAS и 1С, объявляет об открытии вакансии. Требования: знание управляемых форм, типовых функций БСП и методик обменов; аналитическое мышление; высокий уровень самоорганизации, ответственности, умение работать на результат.
Сервис менеджер в «Алсер»
Группа компаний, которая специализируется на производстве и продаже штор, роллет и жалюзи, в поиске специалиста. Ожидания от кандидата: личные качества: внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, клиентоориентированность, способность работать с несколькими задачами одновременно; опыт работы будет плюсом, но не обязателен.
Компания предлагает: возможность самостоятельно влиять на свой доход, на период испытательного срока – 10 000 грн, после – ставка + %; своевременная выплата зп; график пн-пт, с 9.00 до 18:00; удаленная работа; дружный, молодой коллектив; приятная рабочая атмосфера.
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