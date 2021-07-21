Правительство сделало еще один шаг к приватизации Ощадбанка

Кабинет министров уполномочил министра финансов Сергея Марченко на согласование условий письма-мандата между государственным Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Документ предусматривает привлечение банком долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом до 100 млн евро в эквиваленте с опцией конвертации в акции банка.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в конце 2016 года между правительством Украины, Ощадбанком и ЕБРР был подписан Меморандум взаимопонимания, который предусматривает предоставление Ощадбанку поддержки со стороны ЕБРР в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовки к приватизации.

«Также следует отметить, что правительством 02.09.2020 одобрены обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, одним из приоритетов которых является уменьшение доли государства в банковском секторе Украины», — отмечается в документе.

Согласно предварительной дорожной карте потенциального вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка одними из условий являются одобрение Кабинетом Министров Украины Стратегии и подписание письма-мандата между банком и ЕБРР.

«Подписание письма-мандата между банком и ЕБРР предусматривает возможность привлечения банком от ЕБРР долгосрочного кредита в форме субординированного долга объемом в 100 миллионов евро в эквиваленте с опцией конвертации в обыкновенные акции банка», — говорится в документе.

Справка Finance.ua:

государственный Ощадбанк, Министерство финансов и Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР ) готовятся к подписанию мандатного письма. Документ касается предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка;