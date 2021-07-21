Microsoft получила рекордную прибыль, Apple увеличила свою вдвое, а Alphabet — втрое

Крупнейшие IT-компании представили последние финансовые показатели — у всех зафиксирован значительный рост доходов и чистой прибыли.
Компания Microsoft по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 июня, получила рекордную чистую прибыль и выручку.
Как сообщили в компании, чистая прибыль выросла на 38% и достигла $61,27 млрд. Выручка увеличилась на 18%, составив $168,1 млрд.
Капитализация Microsoft с начала 2021 года подскочила на 28,6% и сейчас составляет $2,18 трлн. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 14,8%, Standard & Poor’s 500 — 17,7%.
Компания Apple увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 93%, выручку — на 36%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.
Как сообщили в Apple, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 26 июня, составила $21,74 млрд, выручка составила $81,43 млрд и была рекордной для третьего финквартала.
Компания зафиксировала рекордные показатели выручки во всех географических сегментах и двузначные темпы роста доходов в каждой категории продуктов. Например, выручка от продажи iPhone превзошла ожидания аналитиков более чем на $5 млрд: показатель вырос на 50%, до $39,57 млрд при консенсус-прогнозе в $34,19 млрд.
Капитализация Apple с начала 2021 года выросла на 10,6% и составляет $2,49 трлн.
Холдинг Alphabet опубликовал отчет за второй квартал 2021 года. Доход за этот период составил $61,88 млрд. В годовом выражении этот показатель вырос на 62% (если учесть изменение курса валют — на 57%).
Чистая прибыль выросла почти втрое. Если год назад она составляла $6,96 млрд, теперь — $18,53 млрд.
По-прежнему основную часть выручки принесли сервисы Google: на них пришлось в общей сложности $57,1 млрд. Причем $50,4 млрд составили рекламные доходы. Еще $4,6 млрд позволила получить облачная инфраструктура Google Cloud.
По итогам всего 2020 года выручка Alphabet достигла $182,5 млрд, прибыль — $41,2 млрд.
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