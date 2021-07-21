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У трети украинцев во время пандемии появились «свободные деньги» — исследование

У трети украинцев во время пандемии появились «свободные деньги» — исследование

Один из потребительских трендов сегодняшнего дня — экономия: почти 39% стали экономить с приходом в нашу жизнь карантинов и локдаунов. Сейчас четверть украинцев отмечают, что соблюдают режим четкого планирования покупок.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.

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Как свидетельствуют данные исследования, 60% преимущественно планируют покупки, однако кое-где позволяют себе импульсивные приобретения. И только 6% респондентов могут себе позволить приходить в магазины вообще без списка необходимых продуктов или вещей, совершая покупки лишь по импульсу.

Также результаты опроса показывают, что 40% сократили объемы или количество товаров, а 31% — перешли на более дешевые бренды. Для 15% опрошенных COVID-19 не стал причиной уменьшения расходов.

Две основные статьи расходов среди украинцев — это еда/напитки и одежда/обувь. И если национальный производитель продуктов питания занимает ведущее место в продуктовой корзине украинца — 68% отдают предпочтение отечественным брендам; то одежду и обувь все-таки в основном покупают в известных международных брендов — 47%.

Но стоит обратить внимание на то, что национальный производитель одежды и обуви уже имеет значительную долю в гардеробе украинцев — более 30% покупают локальные бренды.

Большинство респондентов не хотят предавать привычные бренды и искать что-то новое: 64% отдали предпочтение проверенным брендам и только 12% – попробовали покупать во время пандемии бренды, о которых ранее ничего не слышали.

Как показало исследование относительно мест для покупок, украинцам нравится ходить по магазинам. Несмотря на COVID-19 и локдауны, 47% опрошенных с большим удовольствием отправляются на офлайн-шопинг. Однако 30% опрошенных предпочитают онлайн-покупки.

Свободные деньги

Вопреки мировому кризису, во время карантина и локдауна людям во всем мире удалось прилично сэкономить. Таким образом, у них появились свободные деньги. Согласно информации издания This is money, британцы сэкономили 150 миллиардов фунтов стерлингов за время карантина.

В Украине же, согласно опросу Gradus, у трети опрошенных появились свободные деньги. Потратили они их на покупку валюты (30%), открытие депозита (27%), технику для дома (23%).

«Опрос показал интересные результаты относительно свободных средств украинцев. Например, несмотря на карантин и локдаун от COVID-19, 9% респондентов потратили деньги на открытие собственного дела. Еще одним открытием Gradus стал тот факт, что 2% украинцев направили свободные средства на покупку криптовалюты», — отмечает CEO&Founder Gradus Евгения Близнюк.

По материалам НВ
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