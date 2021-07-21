У трети украинцев во время пандемии появились «свободные деньги» — исследование

Один из потребительских трендов сегодняшнего дня — экономия: почти 39% стали экономить с приходом в нашу жизнь карантинов и локдаунов. Сейчас четверть украинцев отмечают, что соблюдают режим четкого планирования покупок.
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.
Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr вы найдете много полезной информации относительно инвестиций, вкладов и сбережений. Подписывайтесь и накапливайте больше средств!
Как свидетельствуют данные исследования, 60% преимущественно планируют покупки, однако кое-где позволяют себе импульсивные приобретения. И только 6% респондентов могут себе позволить приходить в магазины вообще без списка необходимых продуктов или вещей, совершая покупки лишь по импульсу.
Также результаты опроса показывают, что 40% сократили объемы или количество товаров, а 31% — перешли на более дешевые бренды. Для 15% опрошенных COVID-19 не стал причиной уменьшения расходов.
Две основные статьи расходов среди украинцев — это еда/напитки и одежда/обувь. И если национальный производитель продуктов питания занимает ведущее место в продуктовой корзине украинца — 68% отдают предпочтение отечественным брендам; то одежду и обувь все-таки в основном покупают в известных международных брендов — 47%.
Но стоит обратить внимание на то, что национальный производитель одежды и обуви уже имеет значительную долю в гардеробе украинцев — более 30% покупают локальные бренды.
Большинство респондентов не хотят предавать привычные бренды и искать что-то новое: 64% отдали предпочтение проверенным брендам и только 12% – попробовали покупать во время пандемии бренды, о которых ранее ничего не слышали.
Как показало исследование относительно мест для покупок, украинцам нравится ходить по магазинам. Несмотря на COVID-19 и локдауны, 47% опрошенных с большим удовольствием отправляются на офлайн-шопинг. Однако 30% опрошенных предпочитают онлайн-покупки.
Свободные деньги
Вопреки мировому кризису, во время карантина и локдауна людям во всем мире удалось прилично сэкономить. Таким образом, у них появились свободные деньги. Согласно информации издания This is money, британцы сэкономили 150 миллиардов фунтов стерлингов за время карантина.
В Украине же, согласно опросу Gradus, у трети опрошенных появились свободные деньги. Потратили они их на покупку валюты (30%), открытие депозита (27%), технику для дома (23%).
«Опрос показал интересные результаты относительно свободных средств украинцев. Например, несмотря на карантин и локдаун от COVID-19, 9% респондентов потратили деньги на открытие собственного дела. Еще одним открытием Gradus стал тот факт, что 2% украинцев направили свободные средства на покупку криптовалюты», — отмечает CEO&Founder Gradus Евгения Близнюк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Должник уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 тыс. гривенПозавчера, 17:20 - 4738 4
Строительство железнодорожного пути «Вильча-Янов» позволит Украине ежегодно экономить $200 млн — глава МинэнергоПозавчера, 20:21 - 450 3
Незаконная добыча полезных ископаемых: как ужесточили ответственность (инфографика)Вчера, 18:00 - 246 3
Работа в Польше для украинцев: что предлагают и сколько платят4 ч. назад - 501 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 589 2
В Украине вскоре взлетит спрос на одну из вакансийВчера, 15:04 - 6823 2
Киев продолжают застраивать (инфографика)Вчера, 16:02 - 1032
Украинские банкиры спрогнозировали курс на ближайшие недели2 ч. назад - 748 1
Налоги для ФЛП в 2022 году возрастут: сколько заплатят предприниматели3 ч. назад - 708
iPhone 14 получит серьезные изменения в дизайнеВчера, 23:00 - 687
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 589 2
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1442 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1418 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 769
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2447 2