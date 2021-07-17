Банки ожидают рекредитования бизнеса и роста спроса на потребительские кредиты и ипотеку

Позитивные настроения банков по динамике кредитования в I квартале 2021 года усилились во II квартале: респонденты отметили дальнейший рост спроса домохозяйств и корпораций на займы и улучшили до рекордного показателя ожидания роста кредитного портфеля бизнеса.

Об этом говорится на странице НБУ.

В апреле-июне 2021 года спрос на бизнес-кредиты вырос, больше всего – на займы МСП, гривневые и краткосрочные кредиты. Главные факторы – снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале. Смягчение кредитных стандартов для бизнеса банки отмечают третий квартал подряд и объясняют это высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, позитивными ожиданиями относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСП.

Треть респондентов отметили рост уровня одобрения заявок вследствие снижения процентных ставок, прежде всего крупным компаниям, а также из-за увеличения размера займов.

Более 80% банков считают общую долговую нагрузку средней, у крупных предприятий она выше, если сравнить с МСП . В следующем квартале финучреждения прогнозируют самое значительное с 2013 года смягчение стандартов гривневого кредитования бизнеса.

Спрос населения на кредиты растет на протяжении года. Во II квартале половина респондентов отметили рост спроса как на потребительское кредитование, так и на ипотеку. Стандарты кредитования населения смягчаются третий квартал подряд. По ипотечным кредитам – благодаря позитивным ожиданиям перспектив рынка недвижимости.

Уровень одобрения заявок вырос преимущественно на потребительские кредиты. Каждый пятый банк считает долговую нагрузку домохозяйств низкой. Во II квартале участники опроса отметили умеренный рост риска ликвидности, кредитного и процентного рисков.

Ожидания по перспективам кредитования

В следующие 12 месяцев 79% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 88% – корпораций. Доля банков, ожидающих прироста кредитного портфеля предприятий, самая большая за всю историю наблюдений. 67% финучреждений прогнозируют рост объемов фондирования из-за увеличения средств как населения, так и корпораций. В ближайшие три месяца банки ожидают дальнейшего роста кредитного риска, в то же время процентный риск и риск ликвидности уменьшатся.

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