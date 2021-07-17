Почему бизнес «обречен» на сотрудничество с банками: история предпринимателя

Бизнес – дело не из легких. Начинающим в собственном деле нужно приложить немало усилий, чтобы выйти на так называемую «точку безубыточности», а чтобы начать зарабатывать – и подавно. И когда денег на развитие не хватает и бизнес застывает в долгах, его владельцам остается одно – банковские займы.

Однако банки весьма неохотно кредитуют небольшие предприятия, которые только начинают свой путь на рынке. Такая же история произошла с владельцем фермерского хозяйства “Моя земля 2015” Григорием Шамрицким, когда он был начинающим фермером.

Об этом он рассказал в спецпроєкті Finance.ua «Как работают кредиты 5-7-9%», где мы собрали реальные истории из жизни предпринимателей в тяжелые времена пандемии и выяснили, помогают ли государственные кредиты бизнесу.

Первые два года Шамрицкому приходилось развиваться за счет своих сбережений и частных займов. Но каждый аграрий, сумевший вынести тяготы взросления молодой компании, в перспективе все равно «обречен» на плотное сотрудничество с банкирами.



Григорий Шамрицкий, владелец фермерского хозяйства «Моя земля 2015»

Что там с «5-7-9%»? Кроме своего бизнеса, Григорий возглавляет на Полтавщине местный Конгресс фермеров. Это статус, который обязывает быть в курсе всех нововведений в отрасли и рассказывать о них сообществу.

Поэтому о программе «Доступные кредиты 5-7-9%» предприниматель узнал одним из первых. И когда менеджеры ПУМБ предложили прокредитоваться на льготных условиях, он согласился без колебаний.

Владелец бизнеса говорит, что банк принял решение всего за один день. И большим преимуществом стала легальность предприятия и его понятная структура собственности…