В Украине повысят зарплаты: кто получит прибавки

Работодатели в Украине пересмотрят размер заработных плат в этом году и некоторым сотрудникам могут повысить оклад на 10-15%. Все из-за кадрового голода. Некоторые молодые специалисты устроились на сезонную работу и уехали на курорты Турции, Египта или Одессы.

Разнорабочие и желающие неплохо заработать отправились на сбор урожая в соседнюю Польшу, где за труд платят столько же, как и руководителю подразделения в Украине.

Повышать зарплаты в Украине работодатели вынуждены не только IT-специалистам, но и дворникам, логистам и менеджерам по продажам, найти которых непросто.

Какие сотрудники востребованы в Украине:

IT-специалисты. Им постоянно повышают зарплаты, поскольку таких сотрудников последние годы в Украине не хватает, рассказывает Татьяна Пашкина. Украинские компании получают все больше заказов из-за границы и нуждаются в дополнительных “рабочих руках”. Самым талантливым специалистам зарплату готовы поднять на 25-30%, но большинство все же получит прибавку в 10-15%. Например, по данным портала work.ua, программисты могут рассчитывать на доход от 70 тыс. грн в месяц.

Менеджеры по продажам. Это самая востребованная сейчас специальность, рассказывают опрошенные OBOZREVATEL представители кадровых порталов. Конкуренция среди производителей растет, поэтому нужно больше усилий, чтобы продать товар. Как правило, менеджеры могут рассчитывать на ставку и процент от продаж, в зависимости от выполнения плана. Уже сейчас в среднем они зарабатывают 17,5 тыс. грн в месяц. А лучшим специалистам работодатели готовы платить и по 30 тыс. грн, что сопоставимо с доходами их руководителей. И до конца года их заработки снова вырастут.

Продавцы-консультанты. Им готовы платить по 11 тыс. грн в месяц, хотя еще в прошлом году такую работу оценивали в 8-9 тыс. грн. И, судя по всему, зарплаты специалистов вырастут еще на 10-15% до конца этого года. Торговые сети открывают новые магазины и готовы расширять штат, нанимать новых сотрудников.

Водители и грузчики. Разные компании готовы платить водителям по 16 тыс. грн в месяц, а грузчикам – по 11 тыс. грн. Но даже за более высокие зарплаты найти сотрудников не так и просто. Некоторые работодатели предоставляют им дополнительные бонусы, например, бесплатные обеды, проездной и дополнительные отгулы к официальному отпуску. И даже с такими условиями найти работника меньше чем за две недели-месяц удается редко.

Уборщики. В киевских офисах проблемы с поиском уборщиков, поэтому во многих компаниях готовы идти на уступки таким сотрудникам. Например, разрешают приходить один-два раза в день, бесплатно угощают чаем, кофе и печеньем. Таким работникам компании готовы платить 10-12 тыс. грн в месяц.