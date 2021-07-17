Высокооплачиваемые вакансии июля

Многие компании предоставляют украинцам возможность получать высокую заработную плату.

Об этом пишет The Point..

Стоматолог-ортодонт

Семейная стоматология в Киеве ищет в команду специалиста по ортодонтии с опытом работы от трех лет, умением работать с разными видами брекет-систем, проводить диагностику с помощью цефалометрического и антропометрического анализов. Иногда придется работать в субботу и воскресенье. Предпочтение отдают кандидатам со знанием английского языка. В то же время работодатель гарантирует полную занятость, официальное трудоустройство, заработную плату на уровне 100 тыс. грн и компенсацию 50% стоимости курсов повышения квалификации.

Менеджер по региональному развитию

Кондитерская корпорация ищет специалиста в Киеве. Это должен быть человек с высшим образованием, опытом работы не менее трех лет, управленческим опытом от 1 года, умением вести переговоры на уровне топ-менеджеров сети, опытом разработки стратегии продаж и знанием английского языка. Компания предлагает 100 тыс. грн зарплаты, официальное оформление на работу, медицинское страхование, бесплатные обеды.

Менеджер по продажам

Международная европейская компания ищет амбициозного менеджера по продажам в Киеве. Кандидат на должность должен знать русский, польский или английский языки. Также работать на аналогичной позиции от 6 месяцев. Заработную плату обещают на уровне 100-250 тыс. грн. Работать нужно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 в комфортном офисе возле метро.

Руководитель отдела цифровых технологий

Специалист с профессиональным опытом работы в цифровом маркетинге по привлечению клиентов от трех лет нужен в Киев. Также это должен быть человек с опытом работы в динамичном цифровом агентстве или онлайн-бизнесе, опытом управления командой, пониманием платной рекламы. Работнику гарантируют медицинское страхование, оплачиваемый больничный и отпуск, заработную плату на уровне 112 тыс. грн и бонусы от компании.

Руководитель сети ресторанов

Сеть ресторанов в Мариуполе ищет руководителя, который будет управлять деятельностью 4-х ресторанов. Нужен профессионал с опытом работы в заведениях общественного питания от трех лет, опытом управления коллективом. Зарплата составляет 100-130 тыс. грн. Состоит из ставки и эффективности работы ресторанов.