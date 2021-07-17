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Выросли пенсии участников боевых действий

Выросли пенсии участников боевых действий

«Теперь минимальная пенсионная выплата участникам боевых действий составляет 210 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165 процентов», — сообщили в Минсоцполитики.

На 2 тыс. грн выросли пенсии военнослужащих. Это касается выплат, назначенных до 1 марта 2018 года. С 1 июля минимальная пенсионная выплата с надбавками, повышениями и доплатами составляет 3854 грн.

Обновленные пенсии выплатят в августе с доплатой до повышенных размеров за июль.

Пенсии возросли для 400 тыс. человек, отметили в правительстве.

По материалам Газета по-Украински
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