Выросли пенсии участников боевых действий

«Теперь минимальная пенсионная выплата участникам боевых действий составляет 210 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165 процентов», — сообщили в Минсоцполитики.

На 2 тыс. грн выросли пенсии военнослужащих. Это касается выплат, назначенных до 1 марта 2018 года. С 1 июля минимальная пенсионная выплата с надбавками, повышениями и доплатами составляет 3854 грн.

Обновленные пенсии выплатят в августе с доплатой до повышенных размеров за июль.

Пенсии возросли для 400 тыс. человек, отметили в правительстве.