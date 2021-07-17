Выросли пенсии участников боевых действий

«Теперь минимальная пенсионная выплата участникам боевых действий составляет 210 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165 процентов», — сообщили в Минсоцполитики.
На 2 тыс. грн выросли пенсии военнослужащих. Это касается выплат, назначенных до 1 марта 2018 года. С 1 июля минимальная пенсионная выплата с надбавками, повышениями и доплатами составляет 3854 грн.
Обновленные пенсии выплатят в августе с доплатой до повышенных размеров за июль.
Пенсии возросли для 400 тыс. человек, отметили в правительстве.
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