Visa запустила переводы по номеру телефона

Платежная система Visa запустила в Украине переводы с карты на карту по номеру телефона.

Об этом сообщается на сайте Visa.

«Больше не нужно записывать, сохранять и даже знать номер карты для перевода. Достаточно помнить, как вы записали нужного человека в списке контактов в своем телефоне», — сообщается на сайте.

Также отмечается, что перевод по номеру телефона могут осуществлять клиенты банков А-Банк, ПриватБанк, Таскомбанк.

Для того чтобы отправить перевод:

нужно зайти в приложение вашего банка;

найти раздел «Переводы по номеру телефона»;

выбрать нужный контакт;

ввести необходимую сумму и подтвердить перевод.

Для того чтобы получить перевод:

нужно зайти в приложение вашего банка;

найти раздел «Переводы по номеру телефона»;

включить возможность получения переводов по номеру телефона;

выбрать карту Visa, на которую вы хотите получить перевод, и сохранить настройки.

Переводы можно совершать между картами Visa и других платежных систем разных банков без ограничений. Однако стоит уточнить, что к одному номеру телефона можно привязать только одну карту.