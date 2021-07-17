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Visa запустила переводы по номеру телефона

Visa запустила переводы по номеру телефона

Платежная система Visa запустила в Украине переводы с карты на карту по номеру телефона.

Об этом сообщается на сайте Visa.

«Больше не нужно записывать, сохранять и даже знать номер карты для перевода. Достаточно помнить, как вы записали нужного человека в списке контактов в своем телефоне», — сообщается на сайте.

Также отмечается, что перевод по номеру телефона могут осуществлять клиенты банков А-Банк, ПриватБанк, Таскомбанк.

Для того чтобы отправить перевод:

  • нужно зайти в приложение вашего банка;
  • найти раздел «Переводы по номеру телефона»;
  • выбрать нужный контакт;
  • ввести необходимую сумму и подтвердить перевод.

Для того чтобы получить перевод:

  • нужно зайти в приложение вашего банка;
  • найти раздел «Переводы по номеру телефона»;
  • включить возможность получения переводов по номеру телефона;
  • выбрать карту Visa, на которую вы хотите получить перевод, и сохранить настройки.

Переводы можно совершать между картами Visa и других платежных систем разных банков без ограничений. Однако стоит уточнить, что к одному номеру телефона можно привязать только одну карту.

По материалам Finance.UA
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