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В Сенате назвали катастрофой для США сделку по «Северному потоку-2»

В Сенате назвали катастрофой для США сделку по «Северному потоку-2»

Договоренности по проекту строительства газопровода «Северный поток-2», о достижении которых, по сообщениям СМИ, собираются объявить Вашингтон и Берлин, станут геополитической победой для России и «катастрофой для США» и их союзников. Такую точку зрения выразил во вторник сенатор-республиканец Тед Круз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора, опубликованное на его на сайте.

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по «Северному потоку — 2» уже в среду, 21 июля.

«Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для российского лидера Владимира Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент США Джо Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину», — утверждается в заявлении Круза.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что получило в свое распоряжение черновой вариант проекта соглашения Германии и США по «Северному потоку-2».

По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.

По материалам РБК-Украина
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