Арендная плата офисной недвижимости в Киеве умеренно возросла (исследование)

Первое полугодие отметилось постепенным возвращением работников к централизованной работе в офисные помещения. В мире и в Украине в режиме work from home много компаний отмечают значительное снижение эффективности труда сотрудников, сокращают время удаленной работы и постепенно возвращаются в офисы.
Об этом говорится в исследовании Colliers International.
Арендные ставки. По результатам первого полугодия 2021 года стоит отметить умеренный рост арендных ставок на офисные помещения:
Спрос. Глобально, несмотря на COVID-19, компании не собираются отказываться от работы в офисах. Однако на более зрелых рынках компании постепенно возвращают сотрудников в арендуемые помещения, учитывая темпы вакцинации. Примером являются такие международные компании как Google, Apple, Amazon, Facebook, которые отмечают необходимость физического присутствия в офисах для эффективной командной работы, особенно что касается развития новых проектов.
Украинские представительства международных компаний также постепенно возвращают сотрудников в офисы в соответствии с глобальной политикой своих материнских компаний.
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Общий объем поглощения офисных помещений (gross take-up) по итогам первого полугодия 2021 года составил около 60 000 м², что на 66% выше аналогичного показателя в первом полугодии 2020 года (40 000 м²).
Наиболее активными в части аренды офисных помещений были компании из IT-сектора, доля в структуре спроса составляет 64% (~40 000 м²). Компании в сфере FMCG заняли около 10% (около 5 000 м²) в структуре общего спроса.
Уровень вакантности. В целом показатель находится на достаточно стабильном уровне, в отличие от других периодов финансовых кризисов.
В течение первого полугодия 2021 года, благодаря активизации спроса и несмотря на объем нового предложения офисных помещений, наблюдается снижение среднего уровня вакантности в бизнес-центрах А и В классов с 11,5% до 11,1%. Показатель вакантности в бизнес-центрах А класса снизился с 10,8% в начале года до 10,6%. Вакантность в зданиях класса В снизилась с 11,6% до 11,3% соответственно.
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