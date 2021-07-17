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Цены на жилье выросли почти на 10%: какие квартиры подорожали

Цены на жилье выросли почти на 10%: какие квартиры подорожали

Во II квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года выросли в среднем на 9,8%.

Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,7%, на вторичном – на 9,9%.

  • Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном – на 9,4%,
  • Двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,1%, на вторичном – на 10,3%,
  • Трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,6%, на вторичном – на 10,0%.

Справка Finance.ua:

  • В июне 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева осталась на уровне предыдущего месяца и составила $ 1295 за кв. м.
  • В июне высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от $ 50 тыс. до $ 70 тыс. с долей запросов 45%. На втором месте находилось жилье в диапазоне до $ 30 тыс. с долей 31% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой $ 30 тыс. — $ 50 тыс. составил 17% запросов.
По материалам Finance.UA
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