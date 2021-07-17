Цены на жилье выросли почти на 10%: какие квартиры подорожали

Во II квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года выросли в среднем на 9,8%.
Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,7%, на вторичном – на 9,9%.
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