Цены на жилье выросли почти на 10%: какие квартиры подорожали

Во II квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года выросли в среднем на 9,8%.

Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,7%, на вторичном – на 9,9%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном – на 9,4%,

Двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,1%, на вторичном – на 10,3%,

Трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,6%, на вторичном – на 10,0%.

Справка Finance.ua:

В июне 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева осталась на уровне предыдущего месяца и составила $ 1295 за кв. м.