Зарплаты в регионах: сколько в июне заработали главы облгосадминистраций

За последний месяц президент, как и обещали в ОПУ, снова сменил несколько глав областных госадминистраций. В конце июня Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской ОГА, а неделю назад Светлана Онищук возглавила Ивано-Франковскую ОГА. Сколько главы ОГА заработали в июне?

Самая высокая зарплата в июне была у главы Херсонской ОГА Сергея Козыря – 123 тыс. 207 грн. Чиновнику, кроме оклада, выплатили также материальную помощь (почти 58 тыс. грн) и отпускные.

На втором месте Сергей Гайдай из Луганской ОГА, который получил 102 тыс. 751 грн. Уже уволенный из Сумской обладминистрации Василий Хома заработал 74 тыс. 920 грн.

Руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким в июне заработал 60 тыс. 365 грн, Айна Тимчук из Харьковской ОГА – 58 тыс. 479 грн. Большинство других председателей ОГА получили в пределах 50-57 тыс. грн.

Меньше всех в июне заработала Анна Коваленко, которая возглавляет Черниговскую обладминистрацию – 47 тыс. 288 грн.