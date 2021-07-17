АМКУ рассматривает меморандум Mastercard и Visa по комиссии интерчейндж

Антимонопольный комитет начал дело о предоставлении разрешения Mastercard и Visa на выполнение меморандума с НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).
Об этом говорится в решении АМКУ от 19 июля.
«…начато дело № 130−25/15−21-УД о предоставлении разрешения компании „Mastercard Еигоре S.A.“ (г. Ватерлоо, Бельгия) и компании „Visa International Service Association“ (г. Фостер-Сити, Калифорния, США) на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий…» — говорится в сообщении.
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В случае получения разрешения компании и НБУ начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:
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