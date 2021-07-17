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АМКУ рассматривает меморандум Mastercard и Visa по комиссии интерчейндж

АМКУ рассматривает меморандум Mastercard и Visa по комиссии интерчейндж

Антимонопольный комитет начал дело о предоставлении разрешения Mastercard и Visa на выполнение меморандума с НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).

Об этом говорится в решении АМКУ от 19 июля.

«…начато дело № 130−25/15−21-УД о предоставлении разрешения компании „Mastercard Еигоре S.A.“ (г. Ватерлоо, Бельгия) и компании „Visa International Service Association“ (г. Фостер-Сити, Калифорния, США) на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий…» — говорится в сообщении.

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В случае получения разрешения компании и НБУ начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:

  • с 01.07.2021 — не более 1,20%;
  • с 01.07.2022 — не более 1,00%;
  • с 01.07.2023 — не более 0,90%.

Справка Finance.ua:

  • Интерчейндж — межбанковская комиссия: банк, который установил в магазине свой терминал, то есть банк-эквайр, должен заплатить комиссию банку, картой которого вы платите, то есть банку-эмитенту.
  • Национальный банк Украины совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины.
  • Бизнес раскритиковал инициированный Нацбанком Украины и международными платежными системами Visa и Mastercard меморандум о постепенном снижении комиссии интерчейндж до 0,9%.
  • Один из основателей monobank Олег Гороховский заявил, что снижение комиссий, которые выплачиваются банкам-эмитентам платежных карт (интерчейндж), разрушает их маркетинговую стратегию и вынудит банк сократить кешбэки.
По материалам Економічна Правда
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