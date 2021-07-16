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В Пенсионном фонде образовалась дыра на десятки млрд: решение от эксперта

В Пенсионном фонде образовалась дыра на десятки млрд: решение от эксперта

В Украине долг Пенсионного фонда госбюджету составляет более 70 млрд грн. Кроме того, 41% пенсий оплачивают не за счет фонда, а за счет прямых дотаций из государственного бюджета. Однако эту ситуацию можно изменить.

Об этом рассказал управляющий партнер компании GR Capital Макс Филиппов.

В этом году доходы фонда составят рекордные для страны 495,5 млрд грн. Структура доходов: 294 млрд — поступления от единого соцвзноса, 195,5 млрд -перечисления из госбюджета.

По словам Филиппова, это и есть разрыв ликвидности фонда, который не может собрать с работоспособного украинского населения деньги для содержания неработоспособного населения. «Государство вынуждено вырезать деньги из других статей бюджета для выплат пенсий», — сказал специалист.

Он также отмечает, что в развитых экономиках пенсионные фонды работают как инвестфонды. При этом такой механизм нужно внедрять и в Украине.

Например, пенсионеры из Европы и Штатов вкладывают деньги в недвижимость, гособлигации, инфраструктурные проекты, инновационный бизнес, энергетику и здравоохранение.

«Накопительная система подразумевает аккумуляцию средств, которые не могут лежать под тяжелым грузом неизбежной инфляции. Если государство желает снизить нагрузку на бюджет, содержать пенсионеров (с прогнозируемым ростом пенсий), улучшить макроэкономические показатели и, в конце концов, насытить экономику деньгами — то оно обязано трансформировать пенсионный фонд в инвестиционную управляющую компанию», — подытожил Филиппов.

По материалам НВ
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