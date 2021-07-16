Сколько стоят квартиры на вторичном рынке столицы

В июне 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева осталась на уровне предыдущего месяца и составила $ 1295 за кв.м.
Об этом пишет СтройОбзор.
Данный показатель в категории однокомнатных квартир вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,7% до $ 1383 за кв.м. Двухкомнатные квартиры уменьшились в цене на 0,5% до $ 1293 за квадрат. Медианная стоимость трехкомнатных квартир уменьшилась на 1,2% и составила $ 1178 за метр квадратный.
Новости о недвижимости и стоимости «квадратов» мы часто публикуем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь! 🤫
Цены «квадрата» по районам:
Какие квартиры ищут? В июне высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от $ 50 тыс. до $ 70 тыс. с долей запросов 45%. На втором месте находилось жилье в диапазоне до $ 30 тыс. с долей 31% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой $ 30 тыс. — $ 50 тыс. составил 17% запросов.
Спрос на двухкомнатные квартиры был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 42% запросов. Однокомнатными квартирами интересовались 41% пользователей портала. Трехкомнатными квартирами — 16,5% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.
При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 кв. м до 80 кв. м, доля таких запросов составляет по 40% от общего количества. Квартиры от 35 кв. м до 50 кв. м интересуют 34% претендентов. 16% интересуются квартирами от 80 кв. м. Процент запросов на квартиры площадью до 35 кв. м составил 10%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия3 ч. назад - 5434 12
Киев в случае локдауна вернет пропуска на транспорт. Они будут электронными6 ч. назад - 923 7
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторов5 ч. назад - 6124 4
Peugeot с 2025 года прекратит выпускать автомобили с ДВС12 ч. назад - 465 4
Что делать, если работодатель готовится вас уволить: советы экспертовВчера, 09:35 - 1702 4
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторов5 ч. назад - 6124 4
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия3 ч. назад - 5434 12
НБУ опубликовал инструкцию, как быстро выявить фальшивые гривны (видео)Вчера, 21:17 - 2550
Могут ли госисполнители отобрать квартиру за неуплату коммуналки4 ч. назад - 2051
Украинцы активно перепродают квартиры: в прошлом году заключили более 260 тысяч сделокВчера, 14:22 - 1315
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в ГерманииПозавчера, 11:30 - 169
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 695
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 540
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 550 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1860 1