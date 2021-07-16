Сколько стоят квартиры на вторичном рынке столицы

В июне 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева осталась на уровне предыдущего месяца и составила $ 1295 за кв.м.

Об этом пишет СтройОбзор.

Данный показатель в категории однокомнатных квартир вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,7% до $ 1383 за кв.м. Двухкомнатные квартиры уменьшились в цене на 0,5% до $ 1293 за квадрат. Медианная стоимость трехкомнатных квартир уменьшилась на 1,2% и составила $ 1178 за метр квадратный.

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Цены «квадрата» по районам:

Голосеевский — $ 1470;

Дарницкий — $ 1173;

Деснянский — $ 989;

Днепровский — $ 1223;

Оболонский — $ 1258;

Печерский — $ 2215;

Подольский — $ 1339;

Святошинский — $ 1122;

Соломенский — $ 1177;

Шевченковский — $ 1594.

Какие квартиры ищут? В июне высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от $ 50 тыс. до $ 70 тыс. с долей запросов 45%. На втором месте находилось жилье в диапазоне до $ 30 тыс. с долей 31% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой $ 30 тыс. — $ 50 тыс. составил 17% запросов.

Спрос на двухкомнатные квартиры был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 42% запросов. Однокомнатными квартирами интересовались 41% пользователей портала. Трехкомнатными квартирами — 16,5% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.

При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 кв. м до 80 кв. м, доля таких запросов составляет по 40% от общего количества. Квартиры от 35 кв. м до 50 кв. м интересуют 34% претендентов. 16% интересуются квартирами от 80 кв. м. Процент запросов на квартиры площадью до 35 кв. м составил 10%.