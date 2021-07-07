Суд наложил арест на здание «Квіти України»

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание «Квіти України», расположенное в центре Киева (ул. Сечевых Стрельцов, 49). Любые строительные работы на время досудебного расследования запрещены.

У здания будет дежурить полиция.

«Объявлено постановление Шевченковского райсуда о наложении ареста на это строительство. Если говорить простыми словами, то запрещено совершать какие-либо действия на момент проведения досудебного расследования — строить, восстанавливать, реконструировать», — сказал заместитель начальника отдела дознания Шевченковского управления полиции Дмитрий Лысенко.

Отмечается, что постановление вручено представителю подрядчика. Далее проведут досудебное расследование.

Лысенко просит киевлян сообщать в полицию о любых действиях со зданием.