Карантинные мероприятия ослабляются, сотрудники банков возвращаются в офисы, но отката к старым моделям полностью офлайновой работы не будет – банки внедряют новый гибридный формат.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола «Как повысить эффективность работников при дистанционной работе», организованного «Финансовым клубом».

«Базовым режимом для нас будет гибридный формат, просто у банков разное понимание, что такое гибридный формат. Если у нас человек 80% времени работает дома, а 20% – в офисе, то он работает удаленно. По сути у него гибридный формат, если взять весь его годовой рабочий график, но для нас это «чистый» удаленный работник. И мы для людей персонализированные места не создаем. Для них есть обезличенные рабочие места, ведь они с какой-то периодичностью приходят в офис», – рассказала заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко.

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В Кредобанке также создают специальные рабочие места по принципу коворкинга. «Мы переходим на гибридный формат труда – создаем новые динамические места. И это требует изменения не только наших офисов, но и изменения систем, которые позволят управлять данным процессом. Для эффективного построения гибридного формата труда главное – это коммуникация и фидбэк от работников», – уверен заместитель председателя правления Кредобанка Олег Нога.

«Мы планируем переходить на гибридный формат работы, и уже офисы для новых сотрудников оборудуем на основе модели, когда ты приходишь и занимаешь свободный стол, забронированный за несколько дней до этого», – говорит HR-директор Банка Кредит Днепр София Чучупак.

Тамара Савощенко считает, что гибридный формат является оптимальным и для работодателя, и для сотрудников. «Необходимость организации работы в новой реальности ускорила процессы, которые мы давно хотели сделать. Это углубление специализации внутри операционного подразделения, это сглаживание пиковой нагрузки, это внедрение гибких графиков», – отметила Тамара Савощенко.

Но построение гибридного формата работы требует времени. «Гибридный формат работы – это новая культура, и она строится не сразу. Считаю, что на это нужно время, и она постоянно будет корректироваться в зависимости от того, что будет происходить в мире, на рынке», – говорит Олег Нога.

HR-директор Банка Альянс Светлана Сиродоева говорит, что сотрудники тяготеют именно к гибридному формату. «Сейчас более актуален гибридный формат и гибкий график. Гибридный формат – это наше новое будущее, и надо задуматься над коммуникацией и поддержкой пользователей. К гибридной модели склонны наши сотрудники – хотят видеть ее в своей деятельности», – сказала она.

Но в банках уже фиксируется и противоположный тренд. «Часть персонала, которая работала удаленно, вернулась в офисы. Они сказали, что удаленный режим работы им не подходит из-за семейных вопросов и необходимости решения всех задач, которые есть. Также вопросы, связанные с коммуникациями», – отметил директор по управлению персоналом ТАСкомбанка Вадим Зелиниченко.

«Не все зависит от желания организации и работников. Наши исследования показали, что среди наших работников 30% вообще не могут работать дома. Они не имеют для этого условий. Это касается в том числе связи, техники, помещения. Еще 10% просто не хотят работать дома. А когда мы спросили, а хотят ли руководители, чтобы их работники работали удаленно, то мы получили ответ, что они хотят, чтобы 30% тех, кто работает удаленно, вернулись на работу. Мы будем принимать это во внимание», – рассказал Олег Нога.

Он верит в то, что удаленная работа будет актуальной и после завершения пандемии. «Дистанционная работа останется на 30-40% максимум, в зависимости от каждой организации», – говорит Нога.